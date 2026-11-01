इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगी सुलतानपुर की गोविंदपुर झील, बनेगी पूर्वांचल का नया टूरिस्ट स्पॉट

संवाद सूत्र, सुलतानपुर। वन विभाग ने इको टूरिज्म बर्ड वॉचिंग नेचर के रूप में गोविन्दपुर झील को विकसित करने की कार्ययोजना तैयार की है। एक जनपद एक वेटलैंड योजना के तहत इस झील का चयन किया गया है। वन विभाग का दावा है कि जिला आर्द्र समिति की ओर से शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर जल्द मुहर लग सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित इस झील के कायाकल्प के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

ये हैं झील की खासियत सारस, बगुला, जलमुर्गी, बतख, परपल, किंगफिसर आदि पक्षी इस झील में विचरण करते हैं। झील का प्राकृतिक अस्तित्व और जल संचयन की क्षमता अच्छी है। इस झील में गाद का जमाव होने की वजह से पानी सोखने की क्षमता भी कम है।