दीपावली और छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! सुलतानपुर से पूर्वांचल के प्रमुख रूटों पर दौड़ेंगी 30 अतिरिक्त रोडवेज बसें

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। छठ पर्व के मद्देनजर परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। दीपावली और छठ पर रोडवेज बसों से यात्रा करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए परिवहन विभाग ने अधिक दबाव वाले रूट चिन्हित किए हैं। त्योहारों के समय यातायात के दबाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित रूट पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएंगी।



छठ के समय लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली समेत अन्य इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पूर्वांचल के विभिन्न इलाकों में लौटते हैं। ऐसे में रोडवेज पर भी दबाव बढ़ जाता है।