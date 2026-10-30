सुलतानपुर में दो नवंबर से होगी धान की खरीद, पोर्टल पर 559 किसान कर चुके हैं आवेदन; MSP भी निर्धारित

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। जिलेभर में दो नवंबर से धान खरीद की जाएगी। किसानों से धान खरीद के लिए फिलहाल 88 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जबकि 20 अन्य केंद्र प्रस्तावित हैं। खरीद करने वाली एजेंसियों को केंद्र आवंटित हो चुके हैं। विपणन विभाग ने किसानों के पंजीकरण के लिए पोर्टल भी खोल दिया है।

अभी तक जिले में 559 किसान आवेदन कर चुके हैं, 170 का सत्यापन भी किया जा चुका है। इस बार धान का समर्थन मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में 72 रुपये बढ़ाकर 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल था।

जिले में इस बार एक लाख 27 हजार 317 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की खेती की गई है। कृषि विभाग के आकलन के अनुसार चार लाख 89 हजार 518 मीट्रिक टन धान उत्पादन की संभावना है। प्रति हेक्टेयर औसत उपज 38.45 क्विंटल रहने का अनुमान है। अधिकारियों के अनुसार किसानों की सुविधा के लिए आने वाले दिनों में क्रय केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। आइरिस स्कैन से होगी किसान की पहचान धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए इस बार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों की पहचान अंगूठे के निशान के बजाय आंखों के आइरिस स्कैन से की जाएगी। इसके लिए ई-पाप (इलेक्ट्रानिक प्वाइंट आफ परचेज) मशीन में आइरिस स्कैनर लगाया जाएगा। जिले को 109 मशीनें मिली हैं।

पंजीकरण के लिए ये दस्तावेज जरूरी धान बेचने के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री, खसरा और खतौनी के साथ विभाग की वेबसाइट एफसीएस.यूपी.इन पर पंजीकरण कराना होगा। 100 क्विंटल तक धान बेचने वाले किसानों का अलग से सत्यापन नहीं कराया जाएगा। किसान मित्र एप के माध्यम से किसान घर बैठे भी पंजीकरण कर सकेंगे। पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है।