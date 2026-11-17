संवाद सूत्र, सुलतानपुर। मंगलवार को बूथों पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण मतदाता सूची अभियान शुरू किया गया। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम अंतिम चरण है। इसके तहत 17 नवंबर 2026 को ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है।

सभी बूथों पर मतदाता सूची को रखकर लोगों को देखने को दिया जा रहा है। इस सूची में नये नाम जोड़ना या हटाना और सुधार करने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय है। जिसमे दावे-आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर तक किया जाएगा।