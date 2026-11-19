जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। अमहट स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) में आगामी एक दिसंबर से चार सौ नव चयनित दरोगाओं का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसके लिए विद्यालय में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रशिक्षण में शारीरिक के साथ ही मानसिक योग्यताएं विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

पीटीएस प्रमुख, एसपी ब्रजेश मिश्र ने बताया कि उप निरीक्षकों को प्रशिक्षण में तीन नए आपराधिक कानूनों के साथ ही फारेंसिक साइंस, साइबर अपराध, महिला संबंधित अपराधों को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। प्रशिक्षुओं के लिए फायरिंग, ड्राइविंग सीखने की नवीनतम प्रणाली के लिए सिमुलेटर स्थापित किए गए हैं। प्रशिक्षु फायरिंग और ड्राइविंग के साथ ही वास्तविक फील्ड प्रशिक्षण के साथ सिमुलेटर्स पर भी अभ्यास करेंगे जिससे उन्हें विपरीत परिस्थितियों में ड्यूटी करने में असुविधा न हो।