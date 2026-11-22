संवादसूत्र जागरण, अखण्डनगर (सुल्तानपुर)। जौनपुर जिले के सरपतहा क्षेत्र निवासी दिलीप चौहान की हत्या के मामले में वांछित चल रहे तीसरे आरोपित को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। शनिवार की रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सजमपुर अंडरपास के समीप हुई मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग के दौरान आरोपित के बाएं पैर में घुटने के नीचे गोली लगी है।

घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। क्षेत्राधिकारी कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि दिलीप हत्याकांड के वांछित आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी।

शनिवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ बदमाश सजमपुर अंडरपास के पास मौजूद हैं। इस पर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी।