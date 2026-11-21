संवादसूत्र, सुलतानपुर। किसान और नागरिकों को बंदरों से निजात दिलाने के लिए वन विभाग ने शासन से प्रस्ताव मिलने के बाद नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कपिवन स्थापित करने की पहल शुरू की है। विभाग इसके लिए नगर पंचायतों के सहयोग से कपिवन वन के लिए भूमि की तलाश करेगा।

बंदर कपिवन में ही रहे इसके लिए विभाग की ओर से इन वनों में फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे। जिससे स्थापित किए जाने वाले इन वनों में बंदरों का बसेरा हो सके। विभाग की इस पहल से लोगों को बंदरों के आतंक से छुटकारा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

बंदरों के प्रकोप से टमाटर और मटर की खेती बंद चुके हैं किसान मिश्रपुर पुरैना के किसान रवि शंकर, राम कुमार वर्मा, राम अवध वर्मा, मो. मुस्लिम, रिंकू दुबे आदि किसान टमाटर और मटर की अच्छी खेती करते थे। बंदरों के प्रकोप से इन किसानों ने अब टमाटर और मटर की खेती बंद कर दी है। भदैंया के हनुमानगंज, अभियाकला कला, अभिया खुर्द, मिश्रपुर पुरैना, महानपुर, पखरौली समेत कई गांवों में बंदरों की आमदरफ्त कुछ ज्यादा ही है।