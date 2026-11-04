सुलतानपुर में राजस्व टीम पर हमले के आरोपियों का एनकाउंटर, पांच बदमाश गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। अमिलिया कला गांव में सोमवार देर रात अवैध खनन रोकने गई राजस्व टीम पर हमले के मामले में बुधवार सुबह दो मुठभेड़ हुई।

कोतवाली नगर और अखण्डनगर इलाके में हुई दो अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने कुल पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों के कब्जे से तमंचा, अवैध पिस्टल, कारतूस और एक काली थार बरामद हुई है। दरअसल, सोमवार की देर रात अमिलिया कला गांव में अवैध खनन की सूचना पर नायब तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार यादव दो लेखपालों के साथ मौके पर गए थे। खनन में लगे बदमाशों ने टीम पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोपित फरार हो गए।

मामले में खनन इंस्पेक्टर शिव दयाल सिंह, लेखपाल सुमित कुमार शर्मा की तहरीर पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में गोलू सिंह, संदीप सिंह समेत 15 अज्ञात पर मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस आरोपितों की तलाश में थी। बुधवार की सुबह कोतवाली नगर के खैंचिला इलाके में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई।