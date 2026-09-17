सुलतानपुर में 62.87 लाख से पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब तैयार, विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने किया लोकार्पण
सुलतानपुर के जयसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 62.87 लाख रुपये की लागत से निर्मित पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब का विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने लोकार्पण किया।
HighLights
जयसिंहपुर सीएचसी में 62.87 लाख की लैब का लोकार्पण।
विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने मरीजों को फल बांटे।
रक्तदान शिविर आयोजित, स्वच्छता का संदेश भी दिया गया।
संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर परिसर में 62.87 लाख रुपये की लागत से निर्मित पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब का लोकार्पण विधायक ने किया। लैब का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, खंड अयोध्या की ओर से कराया गया है।
लोकार्पण के बाद विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने सीएचसी में भर्ती और उपचार करा रहे मरीजों को फल वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में इस तरह की सुविधाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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सीएचसी परिसर में गोमती हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के सहयोग से रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। वहीं विधायक ने ब्लॉक परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की।
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कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष आरए वर्मा, ब्लॉक प्रमुख राहुल शुक्ला, डा. एसके पटेल, खंड विकास अधिकारी श्याम नारायण चतुर्वेदी, हरिशंकर वर्मा, रत्नेश तिवारी, राजेश सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।