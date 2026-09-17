सुलतानपुर में 62.87 लाख से पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब तैयार, विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने किया लोकार्पण 

संवाद सूत्र, जयसिंहपुर (सुलतानपुर)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंहपुर परिसर में 62.87 लाख रुपये की लागत से निर्मित पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब का लोकार्पण विधायक ने किया। लैब का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, खंड अयोध्या की ओर से कराया गया है।