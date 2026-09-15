चित्रकूट में सरयू नदी की खोज के लिए सैटेलाइट और रोवर तकनीक का सहारा लेगा विभाग, होगा वैज्ञानिक सर्वे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट। कंक्रीट और अतिक्रमण के बीच अपनी पहचान खो चुकी सरयू नदी की पुरानी धारा अब आधुनिक तकनीक से तलाशे जाने की तैयारी है। रामघाट क्षेत्र में राजस्व, नगर पालिका और संयुक्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की संयुक्त टीम रोवर तकनीक के जरिए नदी क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे करेगी।

सैटेलाइट सिग्नल आधारित सर्वे से सरयू के पुराने प्राकृतिक प्रवाह क्षेत्र और वास्तविक सीमा का सटीक निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार नदी क्षेत्र में पिलर लगाकर सीमा को स्थायी रूप से चिह्नित किया जाएगा। प्रशासन की कवायद दैनिक जागरण के ‘मंदाकिनी कुपित..रोकी राह आई आफत’ समाचारी अभियान को बल देगी।

मंदाकिनी की सहायक यह नदी करीब पांच किलोमीटर लंबी है कामदगिरि पर्वत क्षेत्र से निकलकर राघव प्रयागघाट में मंदाकिनी नदी में मिलती है। इसी स्थान पर पयश्वनी नदी भी मिलती थी। तीन धाराओं के संगम के कारण इस क्षेत्र को चित्रकूट की त्रिवेणी कहा जाता है। पुराने समय में सरयू और पयश्वनी से जुड़े कई प्राकृतिक जलस्रोत वर्षभर सक्रिय रहते थे। इनका पानी आगे मंदाकिनी में पहुंचता था, जिससे उसकी जलधारा मजबूत बनी रहती थी।