सुलतानपुर-वाराणसी फोरलेन पर हादसा: ट्रक की टक्कर से सड़क पर बिखरे दर्जनों गैस सिलिंडर

जागरण संवाददाता, भदैंया, (सुलतानपुर)। सुलतानपुर वाराणसी फोरलेन हाइवे पर रात दस बजे अफरा तफरी मच गई, जब एक गैस सिलेंडर लदी वाहन मे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और पचासों गैस सिलेंडर फोरलेन पर बिखर गए



गुरुवार की देर रात करीब साढे दस बजे सुलतानपुर शहर के नार्मल चौराहा स्थित एलपीजी एचपी गैस एजेंसी का ट्रक सिलेंडर लादकर वाराणसी की ओर गैस रिफिल कराने जा रहा था। ट्रक वाराणसी फोरलेन पर कोतवाली देहात के पीछे अभियाकला डायवर्जन के पास पहुंचा था। तभी ट्रक चालक वाहन सड़क किनारे खड़ी कर लघुशंका को उतरा।

इतने मे पीछे से वाराणसी की ओर जा रहा एक ट्रक आकर गैस सिलेंडर लदी ट्रक मे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे तेज आवाज से ट्रक के परखच्चे उड़ गये। और फोरलेन पर पचासो गैस सिलेंडर गिरकर फैल गये। गैस सिलेंडर देख लोग भागे और अफरा तफरी मच गयी।

पुलिस को दी जानकारी थोड़ी देर मे पता चला कि गैस सिलेंडर खाली है और रिफिलिंग के लिऐ जा रहा था। तो लोग मौके पर पहुंचे और सिलेंडरो को फोरलेन से हटवाया और आवागमन चालू हुआ।।गैस वाहन ट्रक यूपी 44 टी 4840 के चालक जयसिह पुर के बगियागांव निवासी जियाराम को भी दुर्घटना मे चोटे आई है। वह इसकी सूचना पीआरवी पुलिस को दी तथा गैस एजेंसी मालिक को दी है।

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