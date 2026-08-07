रायबरेली : ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पर जलभराव से परेशान कर्मचारियों ने छोड़े सरकारी आवास, किराए के मकान में हुए शिफ्ट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार रेलवे स्टेशन परिसर में पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से रेलवे के सरकारी आवासों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। बारिश के बाद पानी आवासीय परिसर तक पहुंचने से कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात से परेशान कई कर्मचारी सरकारी आवास छोड़कर किराए पर कमरे लेकर रहने को मजबूर हैं।

रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि स्टेशन परिसर व आसपास के क्षेत्र में जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आवासों व बारिश का पानी जमा हो जाता है। धीरे-धीरे पानी सरकारी आवासों तक पहुंच जाता है। इससे आवासों में रहने वाले कर्मचारियों व उनके परिवारों को रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत होती है।