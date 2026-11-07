सुल्तानपुर के दीयों से जगमगाएगा अयोध्या दीपोत्सव और बिजेथुआ धाम, महिला समूह का हुनर

जागरण टीम, सुलतानपुर। दीपावली पर बाजारों में रौनक बढ़ने के साथ मिट्टी के दीयों की मांग भी तेज हो गई है। इस बार गांवों में तैयार होने वाले पारंपरिक दीपक महानगरों में भी रोशनी बिखेरेंगे। कादीपुर, जयसिंहपुर व लम्भुआ क्षेत्र में बने दीयों से अयोध्या रोशन होंगा। वहीं बिजेथुआ धाम को 51 हजार दीपक से रोशन करने की तैयारी है।

क्षितिज संस्था ग्रामीण महिलाओं के हुनर को जोड़ने में जुटी है। संस्था की लाल शाह निवासी प्रतिभा सिंह पिछले चार वर्षों से महिला समूहों के साथ मिलकर मिट्टी के दीयों को नया रूप देने का काम कर रही है। प्रतिभा लखनऊ की एक संस्था के सहयोग से गांव की महिलाओं को इस कार्य से जोड़ा है। कुम्हार लखनऊ से आए सांचे और सामग्री की मदद से मिट्टी के दीपक तैयार करते हैं, जबकि समूह की महिलाएं उन पर आकर्षक चित्रकारी और रंग भरकर उन्हें नया रूप देती हैं।

उन्होंने बताया कि प्रियंका सिंह, किरन सिंह, सविता, शीलम शर्मा, प्रमिला, सुनीता, सुमन सिंह और मीना समेत दर्जनों महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हैं। इससे ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ गांव की पारंपरिक कला को भी नई पहचान मिल रही है। यहां से दीपक अयोध्या भी जाएंगे।

कादीपुर के दीपक भी अदा करेंगे भूमिका दीपोत्सव के इस पर्व में कादीपुर के दीपक भी अपनी भूमिका को अदा करेंगे। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में यहां से भी दीपक गए हैं । वहीं बिजेथुआ महावीरन के दीपोत्सव कार्यक्रम में भी दीपक मंगाए गए हैं। मिट्टी का काम करने वाले रामबरन के अनुसार इस बार दीयों की मांग बहुत बढ़ गई है जिसका कारण बिजेथुआ का दीपोत्सव और अयोध्या का दीपोत्सव कार्यक्रम है।

बिजेथुआ धाम में मकरी कुंड में 51000 दीपक जलाए जाएंगे। इन दीपों को एक साथ जलाने के लिए 100 टोलियां बनाई गई है। वहीं पूरे सरोवर की सफाई की जा रही है। सीढ़ियों पर लगी काई को धूलाया जा रहा है। पूरे परिसर को विद्युत झालरों से सजाने की भी योजना है।

51 हजार मिट्टी के दीये जगमगाएंगे त्रेतायुग में भगवान श्रीराम की अयोध्या वापसी पर दीप जलाकर उनका स्वागत करने की परंपरा आज भी सनातन संस्कृति की पहचान बनी हुई है। इस बार रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान लम्भुआ की मिट्टी से बने दीये भी अपनी रोशनी बिखेरेंगे।