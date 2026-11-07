धनतेरस पर 600 करोड़ का कारोबार: आगरा में सोने चांदी वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में छाई रौनक

जागरण संवाददाता, आगरा। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी की परंपरा से शुक्रवार को बाजार में धनवर्षा हुई। सराफा, आटोमोबाइल, बर्तन, इलेक्ट्रानिक, कपड़ा, गिफ्ट बाजार में सुबह से रात तक रौनक छाई रही। कारों और बाइकों की डिलीवरी हुई तो साेने व हीरे के आभूषणों संग चांदी के सिक्कों का बाजार भी खनका। चांदी की लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों, पूजा के बर्तन खरीदे गए। बर्तन बाजार भी गुलजार रहा। बर्तन खरीदने की परंपरा के चलते ग्राहकों ने चम्मच से लेकर डिनर सेट तक खरीदे। एक अनुमान के अनुसार धनतेरस पर 600 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार हुआ।

पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरूआत शुक्रवार को धनतेरस के साथ हो गई। त्योहारी सीजन में बाजार में पहले से छाई रौनक शुक्रवार को ग्राहकों के घर से बाहर निकलने से और बढ़ गई। खरीदारी से दुकानदारों के चेहरे भी खिले नजर आए। धनतेरस पर सबसे अधिक कारोबार सराफा, ऑटोमोबाइल और बर्तन बाजार में हुआ।

सराफा, ऑटोमोबाइल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, गिफ्ट बाजार में रही रौनक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के संजय प्लेस, बाईपास, सिकंदरा-बोदला रोड, एमजी रोड, फतेहाबाद रोड समेत शहर के अन्य बाजारों में स्थित शोरूम पर दोपहर से रात तक ग्राहक उमड़े। संजय प्लेस और शाह मार्केट स्थित लैपटाप व मोबाइल की दुकानों पर भी बिक्री हुई। चर्च रोड, एमजी रोड, सदर बाजार, सिंधी बाजार, संजय प्लेस, फव्वारा समेत अन्य स्थानों पर स्थित कपड़े की दुकानों पर भी ग्राहकों की भीड़ रही।