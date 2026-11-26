जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। बंधुआकला पुलिस ने गोकशी के मामले में आरोपित समीर को गुरुवार की सुबह मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ बंधुआकला समेत अन्य थानों में गोकशी के साथ ही अन्य धाराओं में 11 मुकदमे दर्ज हैं। उसका एक साथी मोईद बुधवार को जेल भेजा जा चुका है।

क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 22 नवंबर की सुबह बंधुआकला इलाके में गोकशी की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची तो गोवंशी पशु के अवशेष मिले थे। इसी आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की गई। बुधवार को इसी मामले में आरोपित मोईद को गिरफ्तार किया गया था। उसके अन्य साथियों की तलाश चल रही थी।

गुरुवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि मामले में शामिल एक अन्य आरोपित अलीगंज इलाके में है। पुलिस अलीगंज के ग्राम पड़वापुर स्थित नहर पटरी पर पहुंची तो एक संदिग्ध आता दिखा। पुलिस ने उसे रोका तो वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा किया तो आरोपित ने तमंचे से फायर कर दिया।