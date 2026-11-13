सुलतानपुर कोर्ट ने सिपाही अमित अग्रहरि को दी जमानत, देश छोड़ने पर लगी रोक

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। जानलेवा हमले के मामले में जेल में बंद रायबरेली में तैनात सिपाही अमित कुमार अग्रहरि को गुरुवार को कोर्ट ने चार शर्तों के साथ जमानत दी।

जिला जज सुनील कुमार ने बिना कोर्ट की अनुमति देश छोड़ने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सिपाही को गवाहों को धमकी नहीं देने, सुनवाई में सहयोग करने और कोई दूसरा अपराध नहीं करने की शर्त भी लगाई है।

डीजीसी क्रिमिनल पवन कुमार दुबे ने बताया कि अमित कुमार अग्रहरि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही है। वह धनपतगंज थाने के आरडीह मौजा पीरो सरैया गांव का रहने वाला है और फिलहाल रायबरेली जिले में तैनात है।

आरोप है कि अमित ने धनपतगंज थाने के एक गांव की युवती पर स्कूल और कोचिंग आते-जाते समय अनैतिक बात करने का दबाव बनाया। युवती के मना करने पर 1 जून 2026 को अमित ने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर उसके पिता, भाई और परिजनों पर हमला किया।