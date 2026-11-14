छठ महापर्व के लिए पांच सेक्टर में बंटा सुलतानपुर का सीताकुंड घाट, दो ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। सीताकुंड घाट पर छठ महापर्व को लेकर अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सैकड़ों व्रती महिलाएं पहुंचती हैं। उनकी सुरक्षा और आयोजन को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस और पीएसी के करीब दो सौ से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात होंगे। ड्रोन कैमरे से पूरे आयोजन पर नजर रखी जाएगी। घाट को पांच सेक्टर में बांटा गया है।

रविवार दोपहर बाद से महिलाओं और लोगों का घाट पर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आयोजन में बड़ी संख्या में युवतियां और बच्चे भी शामिल होते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए लगभग दो सौ से अधिक जवान तैनात होंगे। इसके अलावा सादी वर्दी में भी महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

साथ ही एक दारोगा और दो-दो पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की कई टीम बनाई गई हैं। पूरे आयोजन पर यह टीम भी नजर रखेगी। पुलिसकर्मियों की दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाएगी। क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि दीवानी चौराहा, सिविल लाइंस और अन्य इलाकों में आवश्यकता पड़ने पर डायवर्जन किया जाएगा। इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। जिन रास्तों से लोग घाट पर पहुंचते हैं वहां पिकेट तैनात की जाएगी। घाट पर प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग द्वार की व्यवस्था की जाएगी।