अमित शाह मानहानि मामले में राहुल गांधी ने कोर्ट में दर्ज कराया जवाब, 12 अक्टूबर को तय हो सकती है फैसले की तारीख

जागरण संवाददता, सुलतानपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मुकदमे में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बचाव पक्ष ने कोर्ट में लिखित बहस दाखिल कर कहा कि उनका भाषण सद्भावपूर्ण था। इसलिए इसके आधार पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। शुक्रवार को सुलतानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई।

अब 12 अक्टूबर को अदालत फैसले की तारीख तय कर सकती है। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने नौ पृष्ठ की लिखित बहस दाखिल की। इसके जवाब में परिवादी और भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अपनी दलीलें रखीं और न्यायिक फैसलों का हवाला दिया।