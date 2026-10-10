'नाम बदलने और एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार को बदलने जा रही जनता', अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला

जागरण संवाददाता, बलिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि नाम बदलने और एयरपोर्ट बेचने वाली सरकार को जनता बदलने जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल कर नरेन्द्र मोदी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा किए जाने के प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि जिन्हें लगता है कि मृत्यु के बाद लोग याद नहीं रखेंगे, वह अपने जीवनकाल में ही परियोजनाओं से अपना नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं।

हमें नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री को जनता बदलने जा रही है। अखिलेश नेता प्रतिपक्ष और सपा सरकार में मंत्री रहे स्व. राम गोविंद चौधरी की तेरहवीं पर सिकंदरपुर के गोसाईपुर गांव पहुंचे थे। उन्होंने विधान सभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर कहा कि सीटों से नहीं, जीत से मतलब है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है।