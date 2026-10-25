पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 महीने में हादसों में हुईं 17 मौतें, सवालों के घेरे में सुरक्षा निगरानी

जागरण टीम, सुलतानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर शनिवार को विपरीत दिशा से आ रही स्विफ्ट और अर्टिगा की टक्कर से 3 लोगों की मौत के बाद एक बार फिर सुरक्षा और निगरानी सवालों के घेरे में है। पूर्व में भी कई बार निगरानी की कमी से ट्रक और अन्य वाहन एक्सप्रेसवे पर खड़े रहे और इनसे हादसे हो गए।

दो महीने में 17 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकांश हादसों में चालकों को झपकी आना, एक्सप्रेसवे पर खड़े वाहन से अन्य वाहनों का भिड़ जाना या फिर विपरीत दिशा में ड्राइविंग हादसों की सबसे बड़ी वजह है। एक्सप्रेसवे पर वाहन खड़े होने से हादसे लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे का 107 किलोमीटर का हिस्सा सुलतानपुर में है। यूपीडा का दावा है कि 24 घंटे पेट्रोलिंग और रेस्क्यू की व्यवस्था रहती है। इसके बावजूद अक्सर ट्रक, ट्रेलर समेत अन्य वाहनों के चालक अपनी गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर खड़ी कर देते हैं। कई बार वाहन चालक गलती से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में वे लौटने के लिए गलत साइड से आ जाते हैं।

जिले की सीमा से निकले एक्सप्रेसवे पर अवैध कट नहीं है, लेकिन कई बार वाहन चालक एक्सप्रेसवे पर ही विपरीत दिशा में फर्राटा भरते हैं, इससे हादसे भी हो रहे हैं। बाराबंकी में 12 लोगों की मौत बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे 17.05 किलोमीटर से 36.30 तक है। एक्सप्रेस-वे लोनीकटरा, हैदरगढ़ और सुबेहा थाना क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस वर्ष सड़क हादसों में 12 लोगों की जान जा चुकी है। 11 दिसंबर 2025 को हैदरगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर में आजमगढ़ में तैनात सिपाही जावेद की पत्नी गुलिस्ता, पुत्री समरीन, इल्मा खान, जियान और बेटे इशा समेत पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं अंबेडकरनगर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिले की अकबरपुर और जलालपुर तहसील का छह किलोमीटर हिस्सा शामिल है।

जैतपुर थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पहले अवैध कट से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर के चढ़ने के दौरान एक युवक की हादसे में मौत हो गई थी। अमेठी में 15 किलोमीटर का हिस्सा आता है जहां अक्सर हादसे होते हैं। हालांकि, जिले में कोई अवैध कट नहीं है।