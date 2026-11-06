 सुलतानपुर में ओमप्रकाश राजभर के काफिले की कार ट्रैक्टर से टकराई, क्षतिग्रस्त हुई इनोवा

जागरण संवाददाता, बल्दीराय ( सुलतानपुर)। कूरेभार-हलियापुर हाईवे पर हुसई मुकुंदपुर के पास शुक्रवार की देरशाम पंचायती राजमंत्री ओमप्रकाश राजभर के काफिले में शामिल एक गाड़ी ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एक इनोवा कार क्षतिग्रस्त हुई।

मंत्री ओम प्रकाश राजभर बल्दीराय के सिंघनी में चल रही राजन जी महाराज की कथा से वापस लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान उनके काफिले की एक इनोवा कार सामने से आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। जो कार क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें मंत्री के गनर और ड्राइवर थे। हादसे को भी चोटिल नहीं हुआ है।