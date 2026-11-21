जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। रैगिंग से परेशान मेडिकल छात्र शुभम वर्मा ने एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढाई छोड़ दी है। उनका आरोप है कि वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें पांचवीं मंजिल से नीचे फेंकने का प्रयास किया। मुख्य वार्डन और एंबुलेंस सेवा ने फोन नहीं उठाया।

अयोध्या निवासी शुभम ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की राष्ट्रीय एंटी रैगिंग निगरानी एजेंसी से कार्रवाई की मांग की है। शुभम के अनुसार, उन्होंने 12 सितंबर को राजकीय मेडिकल कॉलेज, दूबेपुर में प्रवेश लिया और 27 सितंबर से कालेज छात्रावास में रहने लगे।

चार और पांच अक्टूबर को वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें पांचवीं मंजिल से नीचे फेंकने का प्रयास किया, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। कहा कि मुख्य वॉर्डन और एंबुलेंस सेवा ने फोन नहीं उठाया। बाद में मुख्य वॉर्डन ने उनके पिता से बेटे की मानसिक स्थिति ठीक न होने का दबाव बनाते हुए शपथपत्र मांगा।

प्राचार्य के आश्वासन के बाद शुभम फिर छात्रावास में रहने लगे। एक नवंबर को वर्ष 2025 बैच के दो वरिष्ठ छात्रों ने उनसे गाली-गलौज और दुर्व्यवहार किया। शिकायत पर कालेज प्रशासन ने दोनों छात्रों को 15 दिनों के लिए निलंबित किया, लेकिन यह कार्रवाई प्रभावी नहीं थी।