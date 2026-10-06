अवधी गायक संजय यदुवंशी के घर दबिश पर हंगामा, परिजनों ने लगाया बिना वारंट घुसने और अभद्रता का आरोप

जागरण संवाददाता, सुलतानपुर। मारपीट और हत्या के प्रयास में वांछित धम्मौर के अहिरन पुरवा निवासी अवधी गायक संजय यदुवंशी के परिवार ने पुलिस पर बिना वारंट घर में घुसने और अभद्रता के आरोप लगाए हैं। इसका एक वीडियो प्रसारित हुआ है। हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया है।



नगर कोतवाली के तुराबखानी निवासी जफरुल हसन ने बीते सात सितंबर को संजय यदुवंशी, उसके भाई शिवा यदुवंशी, पाचोपीरन निवासी शादाब पठान, सचिन और पांच-छह अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जफरुल ने अपने बेटे शबीब से मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था। सोमवार रात धम्मौर पुलिस को सूचना मिली की संजय अहिरन पुरवा स्थित अपने घर आया है।

अभद्रता का लगाया आरोप थाना प्रभारी विपेन्द्र कुमार वर्मा समेत पुलिस टीम उसे पकड़ने पहुंची थी। पुलिस ने संजय को बाहर बुलाने को कहा इस पर परिवारजन ने कहा कि वह घर में नहीं है। संजय के परिवार का कहना है कि पुलिस जबरन दीवार कूदकर घर में दाखिल हो गई और महिलाओं से अभद्रता की गई। उनके पास वारंट नहीं था। मामले से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।