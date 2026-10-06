यूपी बोर्ड ने परीक्षा व्यवस्था में किया बड़ा बदलाव: इंटरनल असेसमेंट खत्म, अब प्रैक्टिकल एग्जाम के आधार पर मिलेंगे अंक

विकास सहाय, लखीमपुर। यूपी बोर्ड ने हाईस्कूल की परीक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए विज्ञान और गृह विज्ञान विषय में स्कूल स्तर पर होने वाला आंतरिक मूल्यांकन खत्म कर दिया है। अब दोनों विषयों में 30 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।

बोर्ड की ओर से नियुक्त परीक्षक प्रयोगात्मक परीक्षा लेंगे और उनके दिए अंक ही अंकतालिका में दर्ज किए जाएंगे। नई व्यवस्था इसी सत्र से लागू की गई है। इससे विद्यार्थियों को अब इन विषयों में अंकों के लिए विद्यालय स्तर के मूल्यांकन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।



पहले हाईस्कूल में सभी विषयों के प्रयोगात्मक कार्यों का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर किया जाता था। इसके लिए पांच प्वाइंट स्केल ग्रेडिंग व्यवस्था लागू थी और प्राप्त ग्रेड अंकपत्र में दर्ज किया जाता था। अब विज्ञान और गृह विज्ञान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। दोनों विषयों में बोर्ड की ओर से अलग से 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि अन्य विषयों में आंतरिक मूल्यांकन पहले की तरह जारी रहेगा।