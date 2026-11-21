जागरण संवाददाता, जुगैल (सोनभद्र)। बड़े भाई की शादी के लिए लड़की देखकर घर लौटे रहे युवक की बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। उस पर सवार चाचा और चचेरा भाई घायल हो गया। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। जुगैल थाना क्षेत्र के टापू ग्राम पंचायत के गौरा टोला निवासी 21 वर्षीय रमेश कन्नौजिया अपने भाई राजू की शादी के लिए शनिवार की सुबह कोन थाना क्षेत्र के मिश्री गांव में लड़की देखने गया था।

उसके साथ बाइक पर उसके चाचा 48 वर्षीय गुलाब कन्नौजिया और उनका पुत्र 20 वर्षीय बबुंदर भी गए थे। तीनों लड़की देख कर शाम को बाइक से ही घर लौट रहे थे। वे रेणुका पुल पर पहुंचे ही थे कि उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पुल के रेलिंग से टकरा गई। हादसे में तीनों पुल पर ही गिर गए और घायल हो गए। जानकारी पर स्थानीय लोगों ने तीनों को चोपन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने रमेश को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।