सोनभद्र में ट्रक से टकराने पर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत, बाल-बाल बचा दोस्त

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के सोन नदी पुल के पास रेड़िया गांव मोड़ पर गुरुवार की रात 16 चक्का ट्रक ने बाइक सवार अदलगंज के कोटिया टोला निवासी 22 वर्षीय सूर्यकांत निराला को रौंद दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह अपने माता-पिता का एकलौता पुत्र था। बाइक पर सवार गांव का ही दूसरा युवक 22 वर्षीय सुदामा बाल-बाल बच गया। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।

अदलगंज निवासी सूर्यकांत अपने दोस्त सुदामा के साथ बाइक से चोपन गया था। वहां से घूमकर रात करीब 10 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। सोन नदी पुल पार करने के बाद जैसे ही दोनों रेड़िया गांव के मोड़ के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे 16 चक्का ट्रक ने उनकी बाइक में धक्का मार दिया। इससे सुदामा दूर जा गिरा जबकि सूर्यकांत सड़क पर गिर गया। इसके बाद उसका शरीर उसी ट्रक की चपेट में आ गया जिससे उसके शरीर के चीथड़े हो गए।

पूरा शरीर बुरी तरह से कुचल जाने के कारण उसकी पहचान करना मुश्किल था। बाल-बाल बचे युवक ने पूरे घटना की जानकारी दी। उधर, घटना की सूचना मिलते ही चोपन थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी गुप्ता हमराहियों के साथ मौके पर पहुंच गए और अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।