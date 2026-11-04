सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला से 30 हजार रुपये लूटने वाले तीन आरोपी किए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। बैंक से रुपये निकालकर घर जा रही महिला से 30 हजार रुपये की लूट के तीन आरोपितों को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से बाइक, लूट के 30 हजार रुपये नकद, बैंक पासबुक बरामद किया है।

सीओ घोरावल राजेश कुमार राय ने बताया कि चोरट निवासी रीता देवी अपनी सास, ससुर एवं गांव की अन्य महिलाओं के साथ ग्राम औराही स्थित इण्डियन बैंक से अपने आवास निर्माण के लिए 30 हजार रुपये निकालकर घर जा रही थी। उसी दौरान पठका गांव मोड़ से लगभग 20-25 मीटर आगे पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने रुपये से भरा झोला छीनकर भागने का प्रयास किया।

शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर तीनों युवकों को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उन तीनों को हिरासत में लेकर तलाशी ली। जिनके पास से लूटे गए 30 हजार रुपये नगद एवं एक इण्डियन बैंक पासबुक बरामद की गई। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त हीरो होण्डा सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने कब्जे में लिया।