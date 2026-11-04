सोनभद्र के सेमरिया बांध में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत, जानकारी के बाद भी नहीं पहुंचा वन विभाग

जागरण संवाददाता, आसनडीह (सोनभद्र)। सेमरिया के ग्रामीणों ने बुधवार को बांध में मगरमच्छ देखा। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। हालांकि शाम तक वन कर्मी उसके रेस्क्यू के लिए मौके पर नहीं पहुंचे। इससे ग्रामीणों में दहशत की स्थित है।

बरसात के मौसम में भटक कर मगरमच्छ गांव के समीप बंधे तक पहुंच गया है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखे जाने की सूचना वन विभाग को दी है। ग्रामीण राजनारायण ने बताया कि मगरमच्छ ने अब तक सुअर और बकरी को शिकार बना चुका है। इस संबंध में रेंजर बभनी ने कहा कि सूचना मिली है, मगरमच्छ को पकड़ने के लिए टीम भेजी जाएगी।