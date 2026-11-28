जागरण संवाददाता, सोनभद्र। विकासखंड कोन की ग्राम पंचायत रोरवा के मराजीदामर टोला के ग्रामीण आजादी के दशकों बाद भी मुख्य सड़क से नहीं जुड़ सके हैं। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को आवागमन के साथ स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ता है। ग्रामीणों की शिकायत पर युवा मंच अपना दल (एस) के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद पटेल दयालु ने टीम के साथ टोले का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं होने से आपात स्थिति में एंबुलेंस तक पहुंचना मुश्किल है। सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ने का माध्यम है।