सोनभद्र में लगेगा रोजगार मेला, 20 निजी कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। जिले के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से विधानसभा क्षेत्रवार वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तीन नवंबर को घोरावल विधानसभा क्षेत्र के हिंदुआरी स्थित आरआर पालीटेक्निक परिसर में मेला लगेगा। वहीं चार नवंबर को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में रोजगार मेला आयोजित होगा।

दोनों स्थानों पर मेला सुबह 10 बजे से शुरू होगा। जिला सेवायोजन अधिकारी विवेक साह ने बताया कि रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की करीब 20 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। कंपनियों की ओर से विभिन्न पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।