सोनभद्र में सड़क ठेकेदार से रंगदारी, मारपीट और ₹80 हजार की लूट; अदालत के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, बीजपुर (सोनभद्र)। सड़क मरम्मत करा रहे ठेकेदार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने मारपीट, जातिसूचक गाली-गलौज, रंगदारी मांगने और नकदी लूट ली है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अब विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित खम्हरिया बंका मोड़ निवासी संजीद बेग व उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी दुद्धी को सौंपी गई है।

रॉबर्ट्सगंज के अखाड़ा मोहाल निवासी राहुल कुमार सोनकर ने तहरीर दी कि वह मेसर्स बीएस इंटरप्राइजेज के ठेकेदार हैं। उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा बंका मोड़ से मंगल मार्केट तक संपर्क मार्ग की मरम्मत का ठेका मिला था। जब सड़क का कार्य चल रहा था तभी बंका मोड़ खम्हरिया निवासी संजीद बेग अपने दो-तीन साथियों के साथ मौके पर पहुंचा। उसने खुद को इलाके का दबंग बताते हुए ठेकेदार से काम जारी रखने के बदले पांच लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। विरोध करने पर आरोपियों ने जातिसूचक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और लात-घूंसों से ठेकेदार की बेरहमी से पिटाई कर दी।