सोनभद्र में मगरमच्छ की आशंका वाले घाटों पर लगेंगे जाल, छठ पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। डाला छठ पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। खासकर घोरावल क्षेत्र के उन पोखरों, नदियों और जलाशयों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी जहां मगरमच्छ की मौजूदगी की आशंका है। ऐसे घाटों पर उपयुक्त जाल लगाने के साथ अन्य सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं की जान जोखिम में न पड़े।

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सुरक्षा में किसी तरह की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। जिले में 14 और 15 नवंबर को मनाए जाने वाले पर्व के लिए तहसीलवार 1,88 प्रमुख घाट चिह्नित किए गए हैं।