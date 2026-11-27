जागरण संवाददाता, रेणुकूट (सोनभद्र)। क्षेत्रों में जहरखुरानों की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है। रोडवेज बस में सफर कर रहे मुर्धवा निवासी जयकुमार पांडेय को दो युवकों ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया।

उनके बेहोश होते ही आरोपित करीब 5,500 रुपये लेकर उन्हें डाला स्थित एक मंदिर में छोड़कर फरार हो गए। करीब 12 घंटे बाद होश आने पर उन्होंने परिजनों से संपर्क किया। गुरुवार शाम घर लौटने के बाद उन्होंने पिपरी थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी।

बुधवार रात करीब नौ बजे जयकुमार आटो नहीं मिलने पर मुर्धवा जाने के लिए वाराणसी जा रही रोडवेज बस में सवार हुए थे। बस में पहले से मौजूद दो युवकों ने बातचीत के जरिए उनसे मेलजोल बढ़ाया। कुछ देर बाद दोनों उनके लिए चाय लेकर आए। चाय पीने के बाद वह अचेत हो गए। इसके बाद उनके साथ क्या हुआ, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं रही।