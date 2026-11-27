संवाद सूत्र, सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ क्षेत्र के जमुआर नाले पर इन दिनों प्रकृति की खूबसूरती देखते ही बन रही है। नाले के आसपास बड़ी संख्या में सारस पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया है। पानी और हरियाली के बीच विचरण करते सारसों के झुंड लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

सुबह और शाम इनके कलरव से पूरा परिवेश गूंज उठता है। कभी पानी में अठखेलियां करते तो कभी खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ान भरते सारसों का दृश्य राहगीरों को कुछ पल ठहरने के लिए विवश कर रहा है। जमुआर नाले के किनारे सारसों की गतिविधियां इन दिनों कौतूहल का विषय बनी हुई हैं। भोजन की तलाश में ये पक्षी पानी में अपनी लंबी चोंच डालते और उथले हिस्सों में विचरण करते नजर आते हैं। कई बार पूरा झुंड नाले के किनारे शांत भाव से खड़ा दिखाई देता है। अचानक एक साथ उड़ान भरते सारसों के पंखों की थिरकन और आसमान में उनकी कतारबद्ध उड़ान मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। आसपास से गुजरने वाले लोग भी इस नजारे को निहारने के लिए रुक जाते हैं।

कई लोग अपने मोबाइल कैमरों में इन खूबसूरत पलों को संजोते दिखाई देते हैं। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अपनी लंबी गर्दन, ऊंचे कद और विशिष्ट बनावट के कारण इसकी अलग पहचान है। यह सामान्यतः तालाबों, जलाशयों, दलदली भूमि और धान के खेतों के आसपास रहना पसंद करता है। ऐसे में जमुआर नाले पर इनकी बड़ी संख्या में मौजूदगी क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

स्थानीय निवासी हरीराम, वीरेंद्र कुमार, राजाराम, पहलू, राम प्रसाद, तुलसीराम, उदयराज, रामकाश, राधेरमण और राममिलन का कहना है कि सारसों की मौजूदगी से नाले का वातावरण जीवंत हो उठा है। सुबह-शाम इनकी आवाज और खुले आसमान में उड़ान भरने का दृश्य मन मोह लेता है।