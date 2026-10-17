शिवांगी ने बिना कोचिंग के UPSC परीक्षा में नौवीं रैंक लाकर लहराया परचम, बनेंगी असिस्टेंट जल भू वैज्ञानिक

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर राबर्ट्सगंज ब्लाक के पकरी गांव निवासी शिवांगी दुबे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की संयुक्त भू-वैज्ञानिक परीक्षा-2026 में शिवांगी ने अखिल भारतीय स्तर पर नौवीं रैंक प्राप्त की है। उनका चयन केंद्रीय भूजल बोर्ड में सहायक जल भू वैज्ञानिक के पद पर हुआ है।

शिवांगी ने बताया कि उन्होंने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के सहयोग से प्राप्त की है। इससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। बताया कि उन्होंने उनकी स्कूली शिक्षा सोनभद्र से ही हुई। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया।