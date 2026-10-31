छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी बारिश से बढ़ा सोनभद्र के कनहर बांध का जलस्तर, खोले गए 4 गेट

जागरण संवाददाता, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही मूसलाधार बारिश से कनहर बांध में पानी की आवक तेजी से बढ़ गई है। बांध का जलस्तर नियंत्रित रखने और सुरक्षा के मद्देनजर शनिवार को चार स्पिलवे गेट खोल दिए गए। गेट संख्या दो, तीन, चार और पांच को एक-एक मीटर की ऊंचाई तक खोला गया है।

बांध प्रबंधन एवं सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने बताया कि वर्तमान में बांध का जलस्तर 265.100 मीटर है। पानी की आवक पर इंजीनियरों की टीम 24 घंटे नजर रख रही है। बारिश जारी रहने और पानी का दबाव बढ़ने पर अन्य गेट भी खोले जा सकते हैं।