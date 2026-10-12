गोमती किनारे उगने वाले मूंज से बदली सीतापुर की महिलाओं की किस्मत, घर बैठे कमा रहीं लाखों; विदेशों तक पहुंचे उत्पाद

आलोक त्रिवेदी, संदना (सीतापुर)। केसुवामऊ की विजय लक्ष्मी ने हजारों जरूरतमंद महिलाओं में स्वावलंबन का हुनर पैदा किया। विजय लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। 25 समूहों को जोड़कर सरायन फार्मर का नाम दिया। यह समूह मूंज की डलिया बनाता है। 25 समूहों में करीब 400 से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। यह महिलाएं अपने हुनर से मूंज की डलिया तैयार कर विभिन्न आकृतियों व रंगों से सजाती हैं।

वर्तमान समय में इन डलियों की आपूर्ति कई प्रदेशों में है। मूंज बड़े पैमाने पर गोमती नदी के आसपास उपलब्ध होती है। डलिया बनाने में लागत भी शून्य आती है। विजय लक्ष्मी बताती हैं कि एक समूह बनाकर काम शुरू किया। उत्पादों की मांग बढ़ी तो महिलाएं जुड़ती गईं और समूहों की संख्या बढ़ती रही। सभी को जागरूक कर कई तरह के उत्पाद बनाने शुरू किए। आजीविका मिशन, आकांक्षा समिति का सहयोग मिला।

डालमिया फाउंडेशन की ओर से डिजाइन का प्रशिक्षण दिलाया गया। साधारण परिवारों की यह महिलाएं आज अपनी कला व हुनर के दम पर प्रति वर्ष करीब एक से सवा लाख रुपये तक घर बैठे कमा रही हैं। इससे महिलाओं की माली हालत सुधर गई। इनके बच्चे लखनऊ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं।