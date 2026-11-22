संवाद सूत्र, सीतापुर। विधानसभा लखनऊ में एक बार फिर जनपद के युवाओं की आवाज गूंजेगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत माय भारत की ओर से आरएमपी महाविद्यालय में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद का आयोजन हुआ। विकसित भारत यंग लीडर डायलाग 60 से अधिक युवाओं ने प्रतिभाग किया। नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत विषय पर पर विचार रखे।

युवा संसद में प्रथम स्थान पर अलख कांत श्रीवास्तव, द्वितीय अमन कुमार त्रिपाठी, तृतीय दृष्टि गुप्ता रहीं। तीनों विजेता विधानसभा उत्तर प्रदेश में सीतापुर का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतिभाग करेंगे। अमन इससे पूर्व भी दो बार विधानसभा में युवा संसद में प्रतिभाग कर चुके हैं और लगातार तीसरी बार शामिल होंगे। अलख दूसरी बार प्रतिभाग करेंगे।