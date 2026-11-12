सीतापुर में मौसम का बदला मिजाज, सुबह छाया कोहरा और शाम को गिरने लगी ओस

संवाद सूत्र, सीतापुर। मौसम का मिजाज अब धीरे-धीरे बदलने लगा है। सुबह की शुरुआत हल्की धुंध के साथ हो रही है तो शाम ढलते ही ओस की बूंदें ठंडक का अहसास कराने लगी हैं। गुरुवार को सुबह आसमान में हल्की धुंध छाई रही।

सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक महसूस होने लगी है। पिछले कुछ दिनों से मौसम में हो रहे बदलाव का असर अब साफ नजर आने लगा है। सुबह देर तक वातावरण में हल्की धुंध बनी रहने से दृश्यता भी कुछ कम रही। दिन चढ़ने के साथ धुंध छंट गई, लेकिन आसमान में बादलों की आवाजाही के कारण धूप की तपिश सामान्य बनी रही।