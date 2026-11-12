हापुड़ में मौसम बदलते ही बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, अस्पतालों में लगी लंबी कतारें

हर्ष अग्रवाल, हापुड़। इन दिनों मौसम में बदलाव के चलते लोगों को सांस, खांसी, त्वचा रोग, जुकाम, बुखार की परेशानी हो रही है। सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में लंबी कतारें देखने को मिल रही है।

सुबह से ही पर्चा काउंटर से लेकर डाक्टरों के कक्षों के बाहर लाइन लगना शुरू हो जाता है। आधा घंटे का इंतजार करने के बाद नंबर आ रहा है।

विभिन्न बीमारियों से जूझ रहे मरीज

दस्तोई रोड स्थित जिला अस्पताल में बुधवार सुबह से मरीजों और तीमारदारों का आना जाना शुरू हो गया। नए और पुराने मरीज लगाकर ओपीडी में 870 मरीजों ने अपना उपचार कराया। अधिकांश मरीज बुखार और सांस फूलने से पीड़ित थे।

बाकी के मरीज जुकाम, खांसी और त्वचा के इंफेक्शन से पीड़ित थे। फिजिशियन डाक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि उनके पास आने वाले मरीजों में से ज्यादातर मरीज सांस फूलने की समस्या लेकर आ रहे हैं, जिस पर उनको इस मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।