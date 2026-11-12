गंगा एक्सप्रेसवे पर 120 से घटकर 80 KM/H होगी गाड़ियों की स्पीड लिमिट, कोहरे के चलते यूपीडा का फैसला
गंगा एक्सप्रेसवे पर कोहरे और बढ़ते हादसों को देखते हुए वाहनों की गति सीमा 120 किमी/घंटा से घटाकर 80 किमी/घंटा कर दी गई है।
HighLights
गति सीमा 120 से घटाकर 80 किमी/घंटा की गई।
कोहरे और बढ़ते सड़क हादसों के कारण लिया फैसला।
एक सप्ताह में लागू होगी नई व्यवस्था, चालान कटेंगे।
अजयवीर सिंह, शाहजहांपुर। सर्दी में कोहरा और बढ़ते हादसों पर नियंत्रण के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटा दी गई। अब चार पहिया छोटे वाहन अधिकतम 120 किमी के बजाय 80 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ाए जा सकेंगे। मुख्यालय के निर्देश पर एक सप्ताह के अंदर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। गति सीमा का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस की स्पीड लेजर गन और इंटरसेप्टर वाहन चालान काटेंगे।
जिले में 44 किमी होकर गुजरे गंगा एक्सप्रेसवे पर सात महीने से वाहन दौड़ रहे हैं। इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे, मगर इनसे चालान नहीं किए जा रहे। कुछ समय से हादसे बढ़ने लगे तो यातायात पुलिस ने गति की जांच की। उसके इंटरसेप्टर वाहन में लगे उपकरणों के जरिये पता चला कि कई कारें 183 किमी प्रति घंटा की गति से तक दौड़ रहीं।
594 किमी लंबे मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर इतनी तीव्र गति हादसों का कारण बन रही, इस पर रोकथाम जरूरी है। दीपावली से पहले लखनऊ में उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) और यातायात पुलिस की संयुक्त बैठक में भी यह मामला उठा था। उसमें सर्दी में कोहरे में हादसे बढ़ने का अंदेशा भी जताया गया।
इसे ध्यान में रखते हुए तय हुआ कि गंगा एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहनों की गति सीमा 80 और भारी वाहनों की गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा कर दी जाए। इस पर सहमति बन गई, अब इसी सप्ताह आदेश जारी होने का इंतजार है। बैठक में यातायात पुलिस से अपेक्षा की गई कि गति सीमा नियंत्रण में सहयोग करें। इस पर तय हुआ कि सप्ताह में चार दिन यातायात पुलिस की टीमें स्पीड लेजर गन और इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग कर गति सीमा परखेंगी।
उस दौरान जो वाहन तय सीमा से अधिक गति में दौड़ते मिलेंगे, उनके ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर सेंसर युक्त कैमरों के जरिये चालान होते हैं, मगर यह व्यवस्था अभी लागू नहीं की जा रही। यूपीडा और कार्यदायी संस्था सीधे तौर पर कार्रवाई से बच रही, क्योंकि अपेक्षा से कम वाहनों की आवाजाही हो रही। यदि कैमरों से चालान होने लगे तो यह संख्या और घट सकती है।
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एक्सप्रेसवे पर सात महीने में 20 की जान गई
गंगा एक्सप्रेसवे पर सात महीने में 40 से अधिक हादसे हो चुके। इनमें 20 लोगों की जान जा चुकी। 50 से अधिक लोग घायल हुए। अधिकतर हादसों का कारण तेज गति में वाहन पलटना, नींद आना व बेसहारा पशुओं का पहुंचना था। सर्दी में कोहरे में भी ऐसी स्थिति न बने, इसलिए सख्ती की तैयारी की गई है।
गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसों पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। सर्दी में कोहरा के कारण गति सीमा कम करने के निर्देश मिले हैं, एक सप्ताह में इसका पालन शुरू करा दिया जाएगा।- मनीष सिंह, अवर अभियंता, यूपीडा
यातायात पुलिस की टीमें सप्ताह में चार दिन अचानक गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर गति सीमा की जांच एवं चालान करेंगी। टीमें तीन-तीन घंटे वहां रुकेंगी। इस संबंध में यातायात निदेशालय से निर्देश मिल चुके। ड्यूटी का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है।- रनवीर सिंह, सीओ यातायात
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