संवाद सूत्र, सीतापुर। बिजली विभाग में छंटनी के दौरान नौकरी से हटाए गए संविदा निविदा कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की कवायद शुरू हो गई है। शासन के निर्देश के बाद विभाग ने इन कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके तहत जिले में छंटनी के दौरान हटाए गए कर्मचारियों का पूरा ब्योरा एकत्र कर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को भेज दिया गया है।



जिले में मई 2025 में करीब 431 संविदा निविदा कर्मचारी छंटनी की कार्रवाई के दौरान हटाए गए थे। इन कर्मचारियों के हटने से बिजली व्यवस्था से जुड़े विभिन्न कार्यों पर भी असर पड़ा था। लंबे समय से दोबारा काम पर रखे जाने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को अब शासन के निर्देश से राहत मिलने की आस जगी है। विभागीय स्तर पर हटाए गए कर्मचारियों का डाटा जुटाने के साथ उनकी सूची तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। अब मध्यांचल वितरण निगम से स्वीकृति मिलने का इंतजार है।

स्वीकृति प्राप्त होते ही संबंधित कर्मचारियों को फिर से नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधीक्षण अभियंता ललित कृष्ण ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, फिलहाल कर्मचारियों की दोबारा तैनाती की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। निगम से अनुमति मिलने के बाद ही बहाली की आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।