संवाद सूत्र, बरई जलालपुर (सीतापुर)। बंदरों का उत्पात अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। घर की छत पर खेल रहे सात वर्षीय बालक को लंगूर ने नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल बालक को स्वजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां लखनऊ रेफर कर दिया गया। ट्रामा सेंटर से भी जवाब हो गया। स्वजन बालक को घर लेकर आ रहे थे। रास्ते में ही मौत हो गई।

बरई जलालपुर निवासी स्व. मिश्रीलाल का सात वर्षीय बेटा नेतराम गुुरुवार शाम को छत पर था। इसी दौरान एक लंगूर पहुंच गया। उसने खेल रहे बालक को उठाकर नीचे फेंक दिया। यह देख आसपास के लोग दौड़े। स्वजन बालक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ ट्रामा सेंटर से भी जवाब हो गया।

रिश्तेदारों ने निजी अस्पताल में इलाज कराने की सलाह दी। धन के अभाव में स्वजन निजी अस्पताल नहीं ले गए और लौट रहे थे, रास्ते में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा मिश्रीलाल के परिवार के पास आयुष्मान कार्ड नहीं था।



दो साल पहले उठ चुका पिता का साया

नेतराम के परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ही बेहद कमजोर थी। चाचा उमेश कुमार ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले पिता मिश्रीलाल की मौत हो गई थी, मां दिव्यांग हैं। ऐसे में परिवार के छोटे भाई-बहन और बच्चों की जिम्मेदारी दादी के सहारे चल रही थी। परिवार के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं था। आर्थिक तंगी के बीच बच्चे के इलाज का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती बन गया।



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