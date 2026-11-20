कृष्ण मोहन मिश्र, महाराज(सीतापुर)। कमहरिया गांव में केवानी नदी ग्रामीणों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी की बड़ी बाधा बनी हुई है। नदी पर पक्का पुल न होने से आवागमन के लिए ग्रामीणों को लकड़ी और बांस से तैयार अस्थायी पुल का सहारा लेना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति स्कूली बच्चों की है, जिन्हें प्रतिदिन इसी जोखिम भरे पुल से होकर विद्यालय जाना पड़ता है। पुल पार करते समय जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित रहते हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। नदी पर स्थायी पुल न होने के कारण हर बार ग्राम प्रधान को अपने निजी खर्च से बांस का पुल बनवाना पड़ता है। इस पर करीब 50 हजार रुपये खर्च होते हैं। किसान नेता शुभम रस्तोगी, अलादीन, उत्तम, छोटे, अलीम मंसूरी ने ग्रामीणों ने बताया कि ने इस समस्या निस्तारण कराने की मांग उठाई है।