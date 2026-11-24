संवाद सूत्र, सीतापुर। बिसवां के शेख सराय कटरा, झज्जर, बस स्टैंड मुहल्ले में चार युवकों की मौत की सूचना रात दस बजे पहुंची तो सब तरफ चीख पुकार मच गई। परिवारजन बदहवास थे पड़ोसी सभी को ढांढस बंधा रहे थे।

शेख सराय कटरा के सुनील पोरवाल पुत्र राजू लकड़ी व्यापारी हैं। वह 21 नवंबर की सुबह अपने दोस्त बस स्टैंड बिसवां के अभिषेक शुक्ल पुत्र धीरज शुक्ल, झज्जर के निलेश मिश्र पुत्र प्रमोद मिश्र व रामजीवन पुत्र श्री राम यादव के साथ कार से मुरादाबाद गए थे। चारों दोस्त थे और लकड़ी का कारोबार करते थे। सभी सोमवार की शाम को बिसवां के लिए निकले थे।

रामपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से नीचे गिर गई। हादसे में चारों की मौत हो गई है। निलेश के पिता प्रमोद मिश्र ने बताया दिन में बेटे का फोन आया था कि रात तक सभी घर पहुंच जाएंगे। पुलिस से सूचना मिली, रामपुर में दुर्घटना हो गई है, तो वह जा रहे हैं। अन्य युवकों के परिवारजन भी रामपुर के लिए रवाना हो चुके थे।