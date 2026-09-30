सरकारी राशन न लेने पर रद होगा राशन कार्ड, सीतापुर में 7 हजार से अधिक कार्ड निरस्त करने का आदेश

जागरण संवाददाात, सीतापुर। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र गृहस्थी श्रेणी और अंत्योदय राशन कार्ड बनवाने के बाद भी लंबे समय से खाद्यान्न न लेने वाले लाभार्थियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। जिले में ऐसे 7343 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं, जिन पर पिछले छह माह से खाद्यान्न का उठान नहीं हुआ है।

केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक एक अक्टूबर से ऐसे राशन कार्डों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जानी है। हालांकि, जिला पूर्ति कार्यालय को अभी तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कई महीनों से नहीं ले रहे थे राशन जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बड़ी संख्या में परिवारों को पात्र गृहस्थी और अंत्योदय श्रेणी में राशन दिया जाता है। प्रत्येक माह पात्र लाभार्थियों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय कार्ड धारकों को चीनी भी दी जाती है।