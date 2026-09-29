उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए आखिरी मौका, ई-केवाईसी नहीं कराई तो कट जाएगा नाम

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बावजूद जिले में 1,81,560 यूनिट अब भी प्रक्रिया से बाहर हैं।

विभाग ने इन लाभार्थियों को अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित यूनिटों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। इसके बाद रिक्त स्थान पर पात्र लोगों को राशन कार्ड का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

जिले में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के आठ लाख से अधिक राशन कार्ड हैं। इनमें 33 लाख से ज्यादा यूनिट दर्ज हैं। शासन के निर्देश पर सभी यूनिटों की ई-केवाईसी कराने के लिए कई माह से अभियान चल रहा है। पूर्ति विभाग ने कोटेदारों के माध्यम से कार्डधारकों को लगातार जागरूक भी किया है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 31 लाख 20 हजार यूनिटों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। वहीं 1,81,560 यूनिटों की प्रक्रिया अभी लंबित है। अधिकारियों के मुताबिक ई-केवाईसी नहीं होने के कारण इन यूनिटों को पिछले करीब छह माह से खाद्यान्न का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।