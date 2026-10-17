सीतापुर में नदी की जमीन पर केशव ग्रीन सिटी बसाने वालों के खिलाफ FIR, रडार पर मददगार अधिकारी

जागरण संवाददाता, सीतापुर : जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. के जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान में बड़ा मामला सामने आया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर भूमाफिया मुकेश अग्रवाल और उसके गैंग के खिलाफ सरायन और पिरई नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध केशव ग्रीन सिटी कॉलोनी बसाने के प्रकरण में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

सीतापुर के डीएम के निर्देश पर विनियमित क्षेत्र के जेई ने भूमाफिया मुकेश अग्रवाल, मुकेश की पत्नी श्वेता, पिता प्रह्लाद, भाई विकास और पूर्व सब रजिस्ट्रार की पत्नी रोली श्रीवास्तव सहित कई अन्य के खिलाफ एफआईआर हुई कराई है। इन सभी के खिलाफ लोगों को धोखा देने, षड्यंत्र करके जालसाजी करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के प्रकरण में एफआईआर कराई गई है।

जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर. ने बताया कि कालोनी को बसाने में हर स्तर पर नियमों की अनदेखी की गई है। जांच चल रही है। जांच के दायरे में हर उस जिम्मेदार को रखा गया है, जिसने अनदेखी की है। रिपोर्ट का परीक्षण कर कार्रवाई होगी। यहां महायोजना के नियमों के विपरीत बिना लेआउट कॉलोनी बसाई गई और नदी की जमीन में बिल्डर ने मकान बनाकर बेचा।

केशव ग्रीन सिटी कॉलोनी डूबने से सैकड़ों परिवार बेघर पेरई नदी में आई बाढ़ के कारण केशव ग्रीन सिटी कॉलोनी डूबने से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। इसका संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने उच्चस्तरीय जांच कराई। इस जांच में पता चला कि नदी को नाला बताकर बिना लेआउट पास कराए कॉलोनी बनवा दी गई।

तत्कालीन सब रजिस्ट्रार की भी इसमें भूमिका मिली है। बाढ़ के पानी ने कालोनी की जमीन की हकीकत सामने ला दी है। जिन भूखंडों और मकानों को सुरक्षित आवासीय क्षेत्र बताकर बेचा गया, वहां पानी भरने से खरीदारों की मुश्किलें बढ़ गईं। अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि नदी के बहाव क्षेत्र को नाला बताकर प्लाटिंग कराने में किस-किस स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई।

प्लाटिंग करने वालों के साथ अन्य पर भी कार्रवाई तय सीतापुर में सरायन और पिरई नदी के बहाव क्षेत्र में प्राकृतिक जलधारा को नाला बताकर बसाई गई कालोनी का मामला अब सिर्फ प्लाटिंग करने वालों की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रहेगा। बारिश और बाढ़ में कालोनी के जलमग्न होने के बाद प्रशासन ने पूरे प्रकरण की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं।

जमीन की खरीद-फरोख्त, कालोनी की बसावट और लोगों को प्लाट व मकान बेचने वालों के साथ उन अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है, जिनकी निगरानी में मानचित्र स्वीकृत हुए, भू-उपयोग बदला गया या निर्माण गतिविधियां संचालित होती रहीं।

वर्ष 2016 से 2022 के बीच केशव ग्रीन सिटी कालोनी से जुड़े मानचित्र, भू-उपयोग, स्वीकृतियां और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई है। यह भी देखा जा रहा है कि जिस क्षेत्र में प्राकृतिक जलधारा मौजूद थी, वहां आवासीय गतिविधियों की अनुमति किस आधार पर दी गई और संबंधित विभागों ने मौके पर जाकर क्या जांच की थी।