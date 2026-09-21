भाजपा जिला अध्यक्ष: संवाद और समन्वय से बढ़ी स्वीकार्यता, नीरज सिंह को फिर मिला सीतापुर का प्रभार

जगदीप शुक्ल, सीतापुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने शनिवार को जिलों के प्रभारी तय कर दिए हैं। इसमें अवध क्षेत्र के पूर्व महामंत्री उन्नाव के हसनगंज के नीरज सिंह को एक बार फिर जिले का प्रभारी बनाया गया है।

इसकी वजह उनका मिलनसार व्यक्तित्व, कार्यकर्ता के बीच सहज उपलब्धता, संपर्क-संवाद, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाना और अभियान-कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय योगदान रहा। इससे उनकी स्वीकार्यता बढ़ी और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी। नीरज सिंह को पहली बार जनवरी 2024 में जिले का प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद वह लगातार जिले के सांगठनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल व उनकी टीम के साथ जुटे रहे। कार्यकर्ता-पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण को उन्होंने प्राथमिकता बनाया।