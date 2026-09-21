भाजपा जिला अध्यक्ष: संवाद और समन्वय से बढ़ी स्वीकार्यता, नीरज सिंह को फिर मिला सीतापुर का प्रभार
भाजपा ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीरज सिंह को एक बार फिर सीतापुर जिले का प्रभारी नियुक्त किया है।
HighLights
नीरज सिंह को पुनः सीतापुर जिले का प्रभारी बनाया गया।
मिलनसार व्यक्तित्व और कार्यकर्ता संपर्क उनकी स्वीकार्यता का कारण।
जनवरी 2024 में पहली बार सीतापुर प्रभारी बने थे।
जगदीप शुक्ल, सीतापुर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने शनिवार को जिलों के प्रभारी तय कर दिए हैं। इसमें अवध क्षेत्र के पूर्व महामंत्री उन्नाव के हसनगंज के नीरज सिंह को एक बार फिर जिले का प्रभारी बनाया गया है।
इसकी वजह उनका मिलनसार व्यक्तित्व, कार्यकर्ता के बीच सहज उपलब्धता, संपर्क-संवाद, जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाना और अभियान-कार्यक्रमों को सफल बनाने में सक्रिय योगदान रहा। इससे उनकी स्वीकार्यता बढ़ी और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी।
नीरज सिंह को पहली बार जनवरी 2024 में जिले का प्रभारी बनाया गया था। इसके बाद वह लगातार जिले के सांगठनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल व उनकी टीम के साथ जुटे रहे। कार्यकर्ता-पदाधिकारियों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण को उन्होंने प्राथमिकता बनाया।
इससे उनकी पार्टी में स्वीकार्यता भी बढ़ी। उनके मार्गदर्शन में डिजिटल प्रशिक्षण, सदस्यता, राष्ट्रीय एकता यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रम और अभियान सफल रहे। इसको भी उनको दोबारा प्रभार दिए जाने की वजह माना जा रहा है।
पांचवीं बार जिला प्रभारी बने नीरज
- 2017 से 2018 तक हरदोई
- 2018 से 2021 तक अंबेडकरनगर
- 2021 से 2024 तक बहराइच
- जनवरी 2024 से 19 सितंबर 2026 तक सीतापुर
- 19 सितंबर 2026 को पुन: सीतापुर के प्रभारी।
नीरज वर्मा को बाराबंकी का प्रभार
भाजपा अवध क्षेत्र की उपाध्यक्ष नारायणनगर निवासी नीरज वर्मा को बाराबंकी का प्रभारी बनाया गया है। अपनी कुशल सांगठनिक क्षमता के चलते वह विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर चुकी हैं। 2017 में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली नीरज वर्मा को 2019 में अवध क्षेत्र में महामंत्री बनाया गया। 2023 में उनको एक बार फिर यही जिम्मेदारी दी गई। हाल ही में तीन सितंबर को उनको अवध क्षेत्र का उपाध्यक्ष बनाया गया है।