डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने भाजपा छोड़ने की अटकलों पर लगाया विराम, भाजपा नेतृत्व को भेजे पत्र में लिखीं ये बातें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले नेताओं के दल बदलने की आशंकाओं की चर्चा तेज हो रही हैं। कहीं किसी के टिकट कटने के बाद पाला बदलने का कयास है तो कहीं अन्य जातीय व राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं।

रीता जोशी ने कयासबाजी पर लगाया विराम इसी क्रम में इलाहाबाद संसदीय सीट पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी को लेकर भी इसी तरह की हवा चली तो उन्होंने आशंकाओं पर विराम लगाते हुए साफ किया है। कहा कि वह भाजपा छोड़कर किसी दल में नहीं जाने वाली हैं। न वे किसी दूसरे दल के नेता के संपर्क में हैं।